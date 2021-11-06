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Пожарные подтвердили данные о погибших на музыкальном фестивале в Техасе
Пожарные подтвердили данные о погибших на музыкальном фестивале в Техасе - РИА Новости, 06.11.2021
Пожарные подтвердили данные о погибших на музыкальном фестивале в Техасе
Пожарные Хьюстона подтвердили данные о не менее 8 погибших в ходе музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстон, штат Техас, десятки пострадали. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:54
2021-11-06T11:28
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пожарные Хьюстона подтвердили данные о не менее 8 погибших в ходе музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстон, штат Техас, десятки пострадали."Подвержена гибель по меньшей мере 8 человек, десятки пострадали... около 50 тысяч человек приехали на фестиваль... 17 человек госпитализированы... у 11 из них была остановка сердца", - сообщил начальник пожарной службы на совместной с полицией пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.Причина гибели пока неизвестна.Как сообщается, около 21.00-21.15 вечера пятницы по местному времени (5.00-5.15 субботу мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.Из-за давки концерт пришлось остановить, организаторы мероприятия сотрудничают с полицией. Уточняется, что расследование продолжается и данные носят предварительный характер.Astroworld Festival - ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.
https://ria.ru/20211106/festival-1757859719.html
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в мире, техас, хьюстон, сша
10:54 06.11.2021 (обновлено: 11:28 06.11.2021)
 
Пожарные подтвердили данные о погибших на музыкальном фестивале в Техасе

Пожарные в Хьюстоне подтвердили данные о восьми погибших на музыкальном фестивале в Техасе

© AP Photo / David J. PhillipПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / David J. Phillip
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пожарные Хьюстона подтвердили данные о не менее 8 погибших в ходе музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстон, штат Техас, десятки пострадали.
"Подвержена гибель по меньшей мере 8 человек, десятки пострадали... около 50 тысяч человек приехали на фестиваль... 17 человек госпитализированы... у 11 из них была остановка сердца", - сообщил начальник пожарной службы на совместной с полицией пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
Причина гибели пока неизвестна.
Как сообщается, около 21.00-21.15 вечера пятницы по местному времени (5.00-5.15 субботу мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.
Из-за давки концерт пришлось остановить, организаторы мероприятия сотрудничают с полицией. Уточняется, что расследование продолжается и данные носят предварительный характер.
Astroworld Festival - ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.
Зрители на фестивале Astroworld Music Festival в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:17
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
 
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