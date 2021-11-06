https://ria.ru/20211106/ssha-1757856222.html

В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности

В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 06.11.2021

В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности

Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена – такого при... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:06

2021-11-06T09:06

2021-11-06T09:06

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сша

оон

женева (город)

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генеральная ассамблея оон

дональд трамп

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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена – такого при экс-президенте США Дональде Трампе не было, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Как указал дипломат, при администрации Трампа стороны проводили встречи, "но предметных дискуссий не происходило"."Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога…, после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", - сказал Белоусов.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы.

https://ria.ru/20211105/diplomaty-1757839345.html

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, оон, женева (город), джо байден, андрей белоусов, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, россия