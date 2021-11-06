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В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности
В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 06.11.2021
В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности
Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена – такого при... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:06
2021-11-06T09:06
в мире
сша
оон
женева (город)
джо байден
андрей белоусов
генеральная ассамблея оон
дональд трамп
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена – такого при экс-президенте США Дональде Трампе не было, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Как указал дипломат, при администрации Трампа стороны проводили встречи, "но предметных дискуссий не происходило"."Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога…, после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", - сказал Белоусов.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы.
https://ria.ru/20211105/diplomaty-1757839345.html
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сша
женева (город)
россия
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в мире, сша, оон, женева (город), джо байден, андрей белоусов, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, россия
09:06 06.11.2021
 
В МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности

МИД: Россия и США говорят о стратегической стабильности после встречи Путина и Байдена

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена – такого при экс-президенте США Дональде Трампе не было, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Как указал дипломат, при администрации Трампа стороны проводили встречи, "но предметных дискуссий не происходило".
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 23:37
Россия и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям"
"Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога…, после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", - сказал Белоусов.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 17:36
В США заявили, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас
 
В миреСШАООНЖенева (город)Джо БайденАндрей БелоусовГенеральная Ассамблея ООНДональд ТрампРоссия
 
 
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