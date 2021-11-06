https://ria.ru/20211106/simptomy-1757909820.html
Названы симптомы, которые указывают на рак поджелудочной железы
Медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы - РИА Новости, 06.11.2021
Названы симптомы, которые указывают на рак поджелудочной железы
В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T23:18
2021-11-06T23:18
2021-11-06T23:20
общество
здоровье
рак
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express.Специалисты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться.Известно, что инсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — влияют на уровень инсулина в крови и провоцируют следующие симптомы: потливость, чувство беспокойства и головокружение. В некоторых случаях пациент может упасть в обморок, уточняют врачи.По мере роста и распространения рака он может влиять на состояние всего тела. Человек начинает терять вес, у него пропадает аппетит, увеличивается уровень сахара в крови, он чувствует недомогание.Медики пока точно не знают, из-за чего у людей образуется злокачественная опухоль поджелудочной железы. Однако возраст (75 лет и выше), а также наличие панкреатита повышают риск развития данной патологии.
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общество, здоровье, рак
23:18 06.11.2021 (обновлено: 23:20 06.11.2021)
Медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы
Британские медики перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака
поджелудочной железы. Об этом пишет Express
.
Специалисты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться.
Известно, что инсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — влияют на уровень инсулина в крови и провоцируют следующие симптомы: потливость, чувство беспокойства и головокружение. В некоторых случаях пациент может упасть в обморок, уточняют врачи.
По мере роста и распространения рака он может влиять на состояние всего тела. Человек начинает терять вес, у него пропадает аппетит, увеличивается уровень сахара в крови, он чувствует недомогание.
Медики пока точно не знают, из-за чего у людей образуется злокачественная опухоль поджелудочной железы. Однако возраст (75 лет и выше), а также наличие панкреатита повышают риск развития данной патологии.