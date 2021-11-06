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Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган
Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган - РИА Новости, 06.11.2021
Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган
В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:03
2021-11-06T10:36
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года.Сиган Лейзор Шулимович – легенда отечественного иновещания, 70 лет творческой жизни он отдал польской редакции. Свой профессиональный путь он начал как диктор, затем его послужной список из года в год пополнялся новыми профессиями и умениями. Корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке – одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.Сиган Лейзор Шулимович работал в системе иновещания с 1945 года: сначала это было "Московское радио", потом "Голос России", сейчас МИА "Россия Сегодня", был обозревателем Группы политических обозревателей Управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания.Он готовил острые материалы по злободневным информационным поводам и событиям на международной арене. Его компетентность в области российско-польских отношений позволяла глубоко анализировать и обобщать тенденции развития отношений между Россией и Польшей в контексте мировых международных процессов. В совершенстве владея польским языком, он устанавливал тесные контакты с авторитетными польскими экспертами, политиками и политологами.Главные темы, в которых Сиган выступал высококвалифицированным экспертом, - это "Расширение НАТО на Восток", "Нарастание ксенофобских настроений в Польше", "Отношения Польши с Украиной", "Крушение польского самолета под Смоленском", а также исторические темы, связанные со спорными страницами российской и польской истории – Катынской трагедией, Пактом Молотова-Риббентропа, Волынской резней.Сиган много сил и знаний отдал сохранению и приумножению лучших традиций иновещания. Он воспитал не одно поколение журналистов-международников, известных не только в России, но и за ее пределами. При этом он всегда шел "в ногу со временем", находясь в поисках новых средств и форм подачи материала.Лейзор Шулимович имеет звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", награжден орденом "Знак почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "В память 850-летия Москвы".
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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медиа - общество, общество, sputnik, миа "россия сегодня", россия
10:03 06.11.2021 (обновлено: 10:36 06.11.2021)
 
Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, 98-летний Лейзор Сиган

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖурналист Лейзор Сиган
Журналист Лейзор Сиган - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года.
Сиган Лейзор Шулимович – легенда отечественного иновещания, 70 лет творческой жизни он отдал польской редакции. Свой профессиональный путь он начал как диктор, затем его послужной список из года в год пополнялся новыми профессиями и умениями. Корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке – одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.
Сиган Лейзор Шулимович работал в системе иновещания с 1945 года: сначала это было "Московское радио", потом "Голос России", сейчас МИА "Россия Сегодня", был обозревателем Группы политических обозревателей Управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания.
Он готовил острые материалы по злободневным информационным поводам и событиям на международной арене. Его компетентность в области российско-польских отношений позволяла глубоко анализировать и обобщать тенденции развития отношений между Россией и Польшей в контексте мировых международных процессов. В совершенстве владея польским языком, он устанавливал тесные контакты с авторитетными польскими экспертами, политиками и политологами.
Главные темы, в которых Сиган выступал высококвалифицированным экспертом, - это "Расширение НАТО на Восток", "Нарастание ксенофобских настроений в Польше", "Отношения Польши с Украиной", "Крушение польского самолета под Смоленском", а также исторические темы, связанные со спорными страницами российской и польской истории – Катынской трагедией, Пактом Молотова-Риббентропа, Волынской резней.
Сиган много сил и знаний отдал сохранению и приумножению лучших традиций иновещания. Он воспитал не одно поколение журналистов-международников, известных не только в России, но и за ее пределами. При этом он всегда шел "в ногу со временем", находясь в поисках новых средств и форм подачи материала.
Лейзор Шулимович имеет звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", награжден орденом "Знак почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "В память 850-летия Москвы".
 
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