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Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган - РИА Новости, 06.11.2021

Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:03

2021-11-06T10:03

2021-11-06T10:36

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года.Сиган Лейзор Шулимович – легенда отечественного иновещания, 70 лет творческой жизни он отдал польской редакции. Свой профессиональный путь он начал как диктор, затем его послужной список из года в год пополнялся новыми профессиями и умениями. Корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке – одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.Сиган Лейзор Шулимович работал в системе иновещания с 1945 года: сначала это было "Московское радио", потом "Голос России", сейчас МИА "Россия Сегодня", был обозревателем Группы политических обозревателей Управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания.Он готовил острые материалы по злободневным информационным поводам и событиям на международной арене. Его компетентность в области российско-польских отношений позволяла глубоко анализировать и обобщать тенденции развития отношений между Россией и Польшей в контексте мировых международных процессов. В совершенстве владея польским языком, он устанавливал тесные контакты с авторитетными польскими экспертами, политиками и политологами.Главные темы, в которых Сиган выступал высококвалифицированным экспертом, - это "Расширение НАТО на Восток", "Нарастание ксенофобских настроений в Польше", "Отношения Польши с Украиной", "Крушение польского самолета под Смоленском", а также исторические темы, связанные со спорными страницами российской и польской истории – Катынской трагедией, Пактом Молотова-Риббентропа, Волынской резней.Сиган много сил и знаний отдал сохранению и приумножению лучших традиций иновещания. Он воспитал не одно поколение журналистов-международников, известных не только в России, но и за ее пределами. При этом он всегда шел "в ногу со временем", находясь в поисках новых средств и форм подачи материала.Лейзор Шулимович имеет звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", награжден орденом "Знак почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "В память 850-летия Москвы".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, общество, sputnik, миа "россия сегодня", россия