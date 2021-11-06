Космонавт Шкаплеров возглавил МКС
Командование МКС передано российскому космонавту Антону Шкаплерову
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший её с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий. Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол", - говорится в сообщении.
Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года.
Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.
По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.
На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и Маттиаса Маурера.