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Космонавт Шкаплеров возглавил МКС
Космонавт Шкаплеров возглавил МКС - РИА Новости, 06.11.2021
Космонавт Шкаплеров возглавил МКС
Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:23
2021-11-06T21:23
сша
антон шкаплеров
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший её с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий. Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол", - говорится в сообщении.Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года.Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и Маттиаса Маурера.
https://ria.ru/20211104/kosmonavty-1757663495.html
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сша, антон шкаплеров, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, шейн кимброу
21:23 06.11.2021
 
Космонавт Шкаплеров возглавил МКС

Командование МКС передано российскому космонавту Антону Шкаплерову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший её с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий. Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол", - говорится в сообщении.
Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года.
Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.
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По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.
На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и Маттиаса Маурера.
Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров во время сеанса связи с орбитальной международной космической станцией принимают участие во всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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СШААнтон ШкаплеровРоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеШейн Кимброу
 
 
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