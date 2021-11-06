https://ria.ru/20211106/shkaplerov-1757902857.html

Космонавт Шкаплеров возглавил МКС

Космонавт Шкаплеров возглавил МКС - РИА Новости, 06.11.2021

Космонавт Шкаплеров возглавил МКС

Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:23

2021-11-06T21:23

2021-11-06T21:23

сша

антон шкаплеров

роскосмос

европейское космическое агентство

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший её с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий. Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол", - говорится в сообщении.Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года.Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211104/kosmonavty-1757663495.html

https://ria.ru/20211102/kosmonavty-1757369972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, антон шкаплеров, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, шейн кимброу