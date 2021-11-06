В Госдуме призвали США не создавать точку напряжения в Черном море
Депутат Госдумы Шеремет призвал США не создавать точку напряжения в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не создавать точку напряжения в Черном море присутствием своих кораблей, так как в противном случае им стоит ждать ответного визита.
Два американских конгрессмена — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку, передает издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.
"Призываем не делать поспешных решений и не создавать новые точки напряжения, вмешиваясь в суверенные дела других государств. Ничего кроме как к хаосу на Украине это не приведет. К сожалению, приходится констатировать, что США продолжают выступать в роле агрессора, создавая провокации в отношении других государств. С Россией их номер не пройдет. Они должны быть готовы, что получат исчерпывающий ответ", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, армия и флот России обладают самим современным вооружением и техникой, не имеющей аналогов в мире.
"Не советуем никому бряцать оружием у наших границ. Россия сделает все необходимое, чтобы таких желаний у них не было. У них не должно быть иллюзий, что их провокации пройдут безнаказанно. Если они решат все-таки усилить свое присутствие в Черном море, то пусть ждут ответный визит", - подчеркнул депутат.