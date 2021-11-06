https://ria.ru/20211106/sheremet-1757859832.html

В Госдуме призвали США не создавать точку напряжения в Черном море

В Госдуме призвали США не создавать точку напряжения в Черном море - РИА Новости, 06.11.2021

В Госдуме призвали США не создавать точку напряжения в Черном море

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не создавать точку напряжения в Черном море присутствием своих кораблей, так как в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:18

2021-11-06T10:18

2021-11-06T10:18

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не создавать точку напряжения в Черном море присутствием своих кораблей, так как в противном случае им стоит ждать ответного визита.Два американских конгрессмена — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку, передает издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.По его словам, армия и флот России обладают самим современным вооружением и техникой, не имеющей аналогов в мире."Не советуем никому бряцать оружием у наших границ. Россия сделает все необходимое, чтобы таких желаний у них не было. У них не должно быть иллюзий, что их провокации пройдут безнаказанно. Если они решат все-таки усилить свое присутствие в Черном море, то пусть ждут ответный визит", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

сша

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политика, сша, республика крым, госдума рф, михаил шеремет, россия