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Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре
Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре - РИА Новости, 06.11.2021
Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре
Смоленская прокуратура проводит проверку сообщений о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр, сообщила РИА Новости представитель надзорного органа. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:21
2021-11-06T21:21
2021-11-06T21:28
происшествия
смоленская область
днепр (река)
днепр (город)
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БРЯНСК, 6 ноя – РИА Новости. Смоленская прокуратура проводит проверку сообщений о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр, сообщила РИА Новости представитель надзорного органа.Ранее жители региона выложили в социальных сетях видео, свидетельствующее о том, что Днепр покрылся слоем белой пены. По предположениям горожан, это происходит из-за сброса в реку загрязняющих веществ."Прокуратурой Смоленской области организована проверка на основании публикаций в средствах массовой информации о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр в районе улицы Мало-Краснофлотской в городе Смоленске", - сообщили в ведомстве.В рамках проверки взяты пробы воды, проводится экспертиза с привлечением специалистов. Результаты проверки еще не готовы, но по ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20211030/zagryazneniya-1756970648.html
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происшествия, смоленская область, днепр (река), днепр (город)
21:21 06.11.2021 (обновлено: 21:28 06.11.2021)
Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре
Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на реке Днепр