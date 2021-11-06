https://ria.ru/20211106/reka-1757903017.html

Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре

Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре - РИА Новости, 06.11.2021

Прокуратура Смоленска выяснит причину образования белой пены на Днепре

Смоленская прокуратура проводит проверку сообщений о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр, сообщила РИА Новости представитель надзорного органа. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:21

2021-11-06T21:21

2021-11-06T21:28

происшествия

смоленская область

днепр (река)

днепр (город)

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БРЯНСК, 6 ноя – РИА Новости. Смоленская прокуратура проводит проверку сообщений о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр, сообщила РИА Новости представитель надзорного органа.Ранее жители региона выложили в социальных сетях видео, свидетельствующее о том, что Днепр покрылся слоем белой пены. По предположениям горожан, это происходит из-за сброса в реку загрязняющих веществ."Прокуратурой Смоленской области организована проверка на основании публикаций в средствах массовой информации о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр в районе улицы Мало-Краснофлотской в городе Смоленске", - сообщили в ведомстве.В рамках проверки взяты пробы воды, проводится экспертиза с привлечением специалистов. Результаты проверки еще не готовы, но по ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211030/zagryazneniya-1756970648.html

смоленская область

днепр (река)

днепр (город)

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происшествия, смоленская область, днепр (река), днепр (город)