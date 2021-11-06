https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле - РИА Новости, 06.11.2021
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T22:30
2021-11-06T22:30
2021-11-06T23:59
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
toyota land cruiser
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
САРАТОВ, 6 ноя — РИА Новости. Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.Инцидент произошел в субботу в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец, где ребенок находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая."По предварительным данным, <…> около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своем автомобиле женщина доставила ребенка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался. <…> В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.Как уточнила прокуратура региона, ребенка сбил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.
https://ria.ru/20211012/dtp-1754290385.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), toyota land cruiser, россия
22:30 06.11.2021 (обновлено: 23:59 06.11.2021)
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
В Саратовской области женщина-фермер на внедорожнике насмерть сбила 12-летнего мальчика