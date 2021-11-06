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В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле

В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле - РИА Новости, 06.11.2021

В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле

Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T22:30

2021-11-06T22:30

2021-11-06T23:59

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

toyota land cruiser

россия

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САРАТОВ, 6 ноя — РИА Новости. Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.Инцидент произошел в субботу в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец, где ребенок находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая."По предварительным данным, <…> около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своем автомобиле женщина доставила ребенка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался. <…> В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.Как уточнила прокуратура региона, ребенка сбил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.

https://ria.ru/20211012/dtp-1754290385.html

саратовская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), toyota land cruiser, россия