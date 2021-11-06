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В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле - РИА Новости, 06.11.2021
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T22:30
2021-11-06T23:59
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
toyota land cruiser
россия
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САРАТОВ, 6 ноя — РИА Новости. Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.Инцидент произошел в субботу в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец, где ребенок находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая."По предварительным данным, &lt;…&gt; около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своем автомобиле женщина доставила ребенка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался. &lt;…&gt; В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.Как уточнила прокуратура региона, ребенка сбил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), toyota land cruiser, россия
22:30 06.11.2021 (обновлено: 23:59 06.11.2021)
 
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле

В Саратовской области женщина-фермер на внедорожнике насмерть сбила 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 6 ноя — РИА Новости. Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.
Инцидент произошел в субботу в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец, где ребенок находился вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая.
"По предварительным данным, <…> около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своем автомобиле женщина доставила ребенка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался. <…> В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Как уточнила прокуратура региона, ребенка сбил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Ход проверки взял под личный контроль прокурор Ершовского района.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Land CruiserРоссия
 
 
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