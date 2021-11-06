https://ria.ru/20211106/razvedka-1757897787.html

В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации

В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации - РИА Новости, 06.11.2021

В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации

У границ Белоруссии значительно участились полеты боевой и разведывательной авиации, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T20:01

2021-11-06T20:01

2021-11-06T20:57

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граница

белоруссия

минск

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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. У границ Белоруссии значительно участились полеты боевой и разведывательной авиации, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб."Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", — сказал он.Как отметил Голуб, усилен состав "дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей". По его словам, это адекватный ответ на обстановку у воздушных границ страны."Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", — подчеркнул он.Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства предполагает в том числе создание единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре. Как указывал президент Александр Лукашенко, страны намерены усиливать региональную группировку войск. В четверг российский и белорусский лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства. Как заявлял госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, она позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны государств.

https://ria.ru/20211104/granitsa-1757727962.html

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в мире, граница, белоруссия, минск, пво