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В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации
В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации - РИА Новости, 06.11.2021
В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации
У границ Белоруссии значительно участились полеты боевой и разведывательной авиации, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T20:01
2021-11-06T20:57
в мире
граница
белоруссия
минск
пво
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. У границ Белоруссии значительно участились полеты боевой и разведывательной авиации, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб."Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", — сказал он.Как отметил Голуб, усилен состав "дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей". По его словам, это адекватный ответ на обстановку у воздушных границ страны."Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", — подчеркнул он.Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства предполагает в том числе создание единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре. Как указывал президент Александр Лукашенко, страны намерены усиливать региональную группировку войск. В четверг российский и белорусский лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства. Как заявлял госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, она позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны государств.
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в мире, граница, белоруссия, минск, пво
20:01 06.11.2021 (обновлено: 20:57 06.11.2021)
 
В Минске заявили, что на границе участились полеты разведывательной авиации

Командующий ВВС Белоруссии Голуб: на границе участились полеты разведывательной авиации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. У границ Белоруссии значительно участились полеты боевой и разведывательной авиации, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.
"Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", — сказал он.
Как отметил Голуб, усилен состав "дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей". По его словам, это адекватный ответ на обстановку у воздушных границ страны.
"Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", — подчеркнул он.
Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства предполагает в том числе создание единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре. Как указывал президент Александр Лукашенко, страны намерены усиливать региональную группировку войск. В четверг российский и белорусский лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства. Как заявлял госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, она позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны государств.
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В миреГраницаБелоруссияМинскПВО
 
 
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