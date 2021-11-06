https://ria.ru/20211106/radar-1757861240.html

Гугл: "Летающий радар" России заставит понервничать Америку

National Interest раскрыл cекрет успеха российской обороны - РИА Новости, 06.11.2021

Гугл: "Летающий радар" России заставит понервничать Америку

Российский самолет-разведчик Бериева А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest своей высокоэффективной работой. Научный сотрудник РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:46

2021-11-06T10:46

2021-11-06T10:46

технологии

сша

индия

сирия

центр национальных интересов

а-50у

марк эпископос

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский самолет-разведчик Бериева А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest своей высокоэффективной работой. Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос назвал обновленную версию "летающего радара" одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки.Модернизация А-50У проводилась Авиационным заводом им. Бериева и Концерном радиостроения "Вега". Как отметил автор National Interest, основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса "Шмель-М", кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У."Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей", — пишет Эпископос.По мнению автора публикации, США стоит обратить внимание, что зарекомендовавший себя еще во время операций в Сирии самолет А-50У может заинтересовать многие государства. Более того, экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении."A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве", — заявил он.Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

https://ria.ru/20211105/artificial-1757811451.html

https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html

сша

индия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, индия, сирия, центр национальных интересов, а-50у, марк эпископос