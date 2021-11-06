https://ria.ru/20211106/qr-kody-1757894000.html
Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды в транспорте
Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды в транспорте - РИА Новости, 06.11.2021
Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды в транспорте
Введение QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане не обсуждалось с перевозчиками, они ждут от правительства республики документа с четко прописанными... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T19:10
2021-11-06T19:10
2021-11-06T19:25
распространение коронавируса
казань
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qr-код
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КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Введение QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане не обсуждалось с перевозчиками, они ждут от правительства республики документа с четко прописанными правилами их действия, сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.Власти Татарстана в субботу объявили о том, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и высокой угрозой жизни и здоровью людей через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе."Введение QR-кодов в автобусах Казани руководство министерства транспорта Татарстана не обсуждало ни с перевозчиками, ни с ассоциацией, то есть, никаких совместных алгоритмов действий разработано не было. О введение QR-кодов в общественном транспорте перевозчики узнали по итогам утреннего совещания у президента Татарстана", - сказал Темляков, комментируя новшество в соцсетях.По его словам, перевозчики ждут документа, где, скорее всего, будут четко прописаны правила. До введения QR-кодов в общественном транспорте есть еще две недели, и перевозчики надеются, что еще можно будет обсудить все нюансы."Ждем, что в документе будет прописано, кто будет проверять QR-коды – должен ли будет делать это кондуктор или к каждому автобусу будет прикреплен сотрудник министерства транспорта Татарстана, как именно должна вестись проверка QR-кодов: при входе в автобус (через одну дверь или через все три) или во время движения автобуса по маршруту. При помощи каких средств будет вестись проверка QR-кодов… будет ли министерством транспорта выдано дополнительное оборудование для проверки… Ждем, что эти позиции будут отражены в документе", - пояснил глава ассоциации.В этом же документе, по его мнению, необходимо прописать, в каком размере будет оплачиваться данная работа, и возьмет ли эти расходы на себя бюджет. Пока не ясно также, будет ли кондуктор или сотрудник министерства транспорта иметь право требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что QR-код принадлежит именно ему. Перевозчики считают, что проверку QR-кодов должны осуществляться сотрудники полиции: они наделены всеми полномочиями и проверять документы, и выписывать штрафы, и разрешать конфликтные ситуации в случае их возникновения.Проверка QR-кодов на остановках, по словам Темлякова, займет определенное время, что вызовет необходимость изменения расписания всех автобусов, а с блокированием транспортных карт лиц старше 60 лет пассажиропоток может просто "рухнуть". "Перевозчики просят правительство на данный период предусмотреть помощь перевозчикам, чтобы предприятия не стали банкротами", - добавил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
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казань, республика татарстан (татарстан), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:10 06.11.2021 (обновлено: 19:25 06.11.2021)
Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды в транспорте
Перевозчики в Татарстане ждут четких правил по QR-кодам в общественном транспорте
КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости.
Введение QR-кодов
в общественном транспорте в Татарстане не обсуждалось с перевозчиками, они ждут от правительства республики документа с четко прописанными правилами их действия, сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.
Власти Татарстана
в субботу объявили о том, что в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции и высокой угрозой жизни и здоровью людей через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.
"Введение QR-кодов в автобусах Казани
руководство министерства транспорта Татарстана не обсуждало ни с перевозчиками, ни с ассоциацией, то есть, никаких совместных алгоритмов действий разработано не было. О введение QR-кодов в общественном транспорте перевозчики узнали по итогам утреннего совещания у президента Татарстана", - сказал Темляков, комментируя новшество в соцсетях.
По его словам, перевозчики ждут документа, где, скорее всего, будут четко прописаны правила. До введения QR-кодов в общественном транспорте есть еще две недели, и перевозчики надеются, что еще можно будет обсудить все нюансы.
"Ждем, что в документе будет прописано, кто будет проверять QR-коды – должен ли будет делать это кондуктор или к каждому автобусу будет прикреплен сотрудник министерства транспорта Татарстана, как именно должна вестись проверка QR-кодов: при входе в автобус (через одну дверь или через все три) или во время движения автобуса по маршруту. При помощи каких средств будет вестись проверка QR-кодов… будет ли министерством транспорта выдано дополнительное оборудование для проверки… Ждем, что эти позиции будут отражены в документе", - пояснил глава ассоциации.
В этом же документе, по его мнению, необходимо прописать, в каком размере будет оплачиваться данная работа, и возьмет ли эти расходы на себя бюджет. Пока не ясно также, будет ли кондуктор или сотрудник министерства транспорта иметь право требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что QR-код принадлежит именно ему. Перевозчики считают, что проверку QR-кодов должны осуществляться сотрудники полиции: они наделены всеми полномочиями и проверять документы, и выписывать штрафы, и разрешать конфликтные ситуации в случае их возникновения.
Проверка QR-кодов на остановках, по словам Темлякова, займет определенное время, что вызовет необходимость изменения расписания всех автобусов, а с блокированием транспортных карт лиц старше 60 лет пассажиропоток может просто "рухнуть". "Перевозчики просят правительство на данный период предусмотреть помощь перевозчикам, чтобы предприятия не стали банкротами", - добавил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.
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