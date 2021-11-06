https://ria.ru/20211106/ptsr-1757876128.html

В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели

В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели - РИА Новости, 06.11.2021

В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели

Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма с 8 ноября отменяется, отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:20

2021-11-06T14:20

2021-11-06T14:20

распространение коронавируса

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

вакцинация россиян от covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма с 8 ноября отменяется, отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о медотводе о вакцинации, сообщает управление информации главы республики.Глава республики Крым Сергей Аксёнов в субботу внес изменение в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым"."Согласно указу, с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что имеющим противопоказания к вакцинации необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.Ранее для заселения в отели и санатории полуострова предъявление отрицательного ПЦР-теста было обязательным во всех случаях.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, сергей аксенов (политик), вакцинация россиян от covid-19