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В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели
В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели - РИА Новости, 06.11.2021
В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели
Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма с 8 ноября отменяется, отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:20
2021-11-06T14:20
2021-11-06T14:20
распространение коронавируса
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
вакцинация россиян от covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма с 8 ноября отменяется, отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о медотводе о вакцинации, сообщает управление информации главы республики.Глава республики Крым Сергей Аксёнов в субботу внес изменение в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым"."Согласно указу, с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что имеющим противопоказания к вакцинации необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.Ранее для заселения в отели и санатории полуострова предъявление отрицательного ПЦР-теста было обязательным во всех случаях.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), вакцинация россиян от covid-19
В Крыму перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели
В Крыму с 8 ноября перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости.
Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма
с 8 ноября отменяется, отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о медотводе о вакцинации, сообщает управление информации главы республики.
Глава республики Крым Сергей Аксёнов
в субботу внес изменение в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым".
"Согласно указу, с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что имеющим противопоказания к вакцинации необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.
Ранее для заселения в отели и санатории полуострова предъявление отрицательного ПЦР-теста было обязательным во всех случаях.