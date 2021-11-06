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В Псковской области не продлят режим нерабочих дней
В Псковской области не продлят режим нерабочих дней - РИА Новости, 06.11.2021
В Псковской области не продлят режим нерабочих дней
В Псковской области решили не продлевать режим нерабочих дней, при этом в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:46
2021-11-06T17:01
распространение коронавируса
псковская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В Псковской области решили не продлевать режим нерабочих дней, при этом в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку", - написал он в своем аккаунте в Instagram.Ведерников отметил, что эти вынужденные меры дали результаты."Поэтому принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Школы, детские сады, учреждения допобразования вернутся к обычному режиму работы, конечно, при строгом соблюдении всех действующих ограничений", - написал губернатор.При этом он отметил, что в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер.Ведерников, в частности, напомнил, что жители без предъявления QR-кода документа о завершенной вакцинации (либо документа о перенесенном заболевании в течении шести предыдущих месяцев) не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие досуговые развлекательные организации. Заселение в гостиницы осуществляется при наличии документов о завершенной вакцинации (либо справки о перенесенном заболевании в течении шести предыдущих месяцев, либо отрицательного теста на ковид). Продолжается обязательная самоизоляция для неработающих граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса. Несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать торговые центры. Также сохраняется требование о 50-процентной заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий. Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остается под запретом."Эпидобстановка остается крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться", - написал губернатор.
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псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил ведерников
16:46 06.11.2021 (обновлено: 17:01 06.11.2021)
 
В Псковской области не продлят режим нерабочих дней

В Псковской области не продлят режим нерабочих дней после 7 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПсковский кремль
Псковский кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В Псковской области решили не продлевать режим нерабочих дней, при этом в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Ведерников отметил, что эти вынужденные меры дали результаты.
"Поэтому принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Школы, детские сады, учреждения допобразования вернутся к обычному режиму работы, конечно, при строгом соблюдении всех действующих ограничений", - написал губернатор.
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При этом он отметил, что в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер.
Ведерников, в частности, напомнил, что жители без предъявления QR-кода документа о завершенной вакцинации (либо документа о перенесенном заболевании в течении шести предыдущих месяцев) не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие досуговые развлекательные организации. Заселение в гостиницы осуществляется при наличии документов о завершенной вакцинации (либо справки о перенесенном заболевании в течении шести предыдущих месяцев, либо отрицательного теста на ковид). Продолжается обязательная самоизоляция для неработающих граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса. Несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать торговые центры. Также сохраняется требование о 50-процентной заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий. Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остается под запретом.
"Эпидобстановка остается крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться", - написал губернатор.
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Распространение коронавирусаПсковская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМихаил Ведерников
 
 
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