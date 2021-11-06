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Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 06.11.2021

Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:07

2021-11-06T21:07

2021-11-06T21:07

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глазго (город)

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France.Согласно изданию, участники манифестации выступили с требованиями предпринять меры по проблеме климатических изменений. Мероприятие проходило параллельно с климатическим саммитом в шотландском Глазго."Правоохранительные органы попытались разогнать... активистов... использовав слезоточивый газ и водомет после предупреждения", - говорится в сообщении на сайте газеты.По данным издания со ссылкой на полицию, в демонстрации приняли участие 1,2 тысячи человек. К шествию присоединились антифашисты и "желтые жилеты".Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211106/strazhi-1757819004.html

глазго (город)

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ренн

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в мире, глазго (город), франция, ренн