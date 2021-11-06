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Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 06.11.2021
Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:07
2021-11-06T21:07
в мире
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France.Согласно изданию, участники манифестации выступили с требованиями предпринять меры по проблеме климатических изменений. Мероприятие проходило параллельно с климатическим саммитом в шотландском Глазго."Правоохранительные органы попытались разогнать... активистов... использовав слезоточивый газ и водомет после предупреждения", - говорится в сообщении на сайте газеты.По данным издания со ссылкой на полицию, в демонстрации приняли участие 1,2 тысячи человек. К шествию присоединились антифашисты и "желтые жилеты".Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
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в мире, глазго (город), франция, ренн
21:07 06.11.2021
 
Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Во Франции в Ренне полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France.
Согласно изданию, участники манифестации выступили с требованиями предпринять меры по проблеме климатических изменений. Мероприятие проходило параллельно с климатическим саммитом в шотландском Глазго.
"Правоохранительные органы попытались разогнать... активистов... использовав слезоточивый газ и водомет после предупреждения", - говорится в сообщении на сайте газеты.
По данным издания со ссылкой на полицию, в демонстрации приняли участие 1,2 тысячи человек. К шествию присоединились антифашисты и "желтые жилеты".
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
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