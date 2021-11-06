19:00 06.11.2021 (обновлено: 01:41 07.11.2021)
"Великий потоп". Названы города, которые скоро уйдут под воду
Indiatimes: до 2030 года шесть городов могут уйти под воду из-за изменения климата
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Газета India Times составила список городов, которые могут уйти под воду уже в 2030 году. Перечень основывается на данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата.
Так, первым пострадает Амстердам: он привлекает своей архитектурой, мостами и непревзойденной ночной жизнью. Хотя голландцы овладели наукой защиты от наводнений, похоже, что этот город будет буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.
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Далее в перечне идет иракский порт Басра — он расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Город находится в заболоченной местности, поэтому к концу десятилетия может оказаться частично или полностью под водой.
Изменение климата окажет равное воздействие как на развивающиеся регионы, так и на развитые. У американского Нового Орлеана уже есть система дамб, защищающих его от затопления, но даже в этом случае местным властям нужно сделать гораздо больше, чтобы увидеть следующее десятилетие.
Расположенной на 118 островах в Адриатическом море Венеции не привыкать к наводнениям: город погружается под воду на два миллиметра в год. Если вы хотите увидеть всю красоту и великолепие венецианской архитектуры, советуем вам сделать это в ближайшем будущем, прежде чем его затопит.
Восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг находится под угрозой из-за повышения уровня воды. Даже если он уцелеет, жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений.
До 2030 года может затопить и индийский город Калькутта, где широко отмечают Дурга-пуджу (индуистский праздник поклонения богине Дурге. — Прим. ред.).
Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Это необходимо для того, чтобы смягчить последствия глобального потепления.
В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение: оно предусматривает план действий для достижения этой цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.