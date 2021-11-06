https://ria.ru/20211106/pogoda-1757857334.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 06.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:37
2021-11-06T09:37
2021-11-06T09:37
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
погода
михаил леус
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Погода будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди. Днём в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - до плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать - барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - рассказал Леус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают кратковременные дожди и до девяти градусов тепла