https://ria.ru/20211106/pogoda-1757857334.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 06.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:37

2021-11-06T09:37

2021-11-06T09:37

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

погода

михаил леус

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Погода будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди. Днём в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - до плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать - барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, михаил леус