https://ria.ru/20211106/poezd-1757872018.html

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда - РИА Новости, 06.11.2021

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:12

2021-11-06T13:12

2021-11-06T13:27

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD.Нападение произошло утром в субботу в поезде ICE между на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг (Бавария), в настоящее время поезд остановлен, на месте работает полиция.По информации таблоида, речь идет о 27-летнем мужчине арабского происхождения, который напал на пассажиров. Он был в неадекватном состоянии, звал в поезде на помощь, не исключены проблемы с психикой. Полиция на данный момент исключает версию теракта, пишет издание.Двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, однако их жизням угрозы нет, сообщил BILD.

https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757823252.html

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в мире, германия, бавария, нюрнберг