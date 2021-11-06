https://ria.ru/20211106/poezd-1757872018.html
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда - РИА Новости, 06.11.2021
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:12
2021-11-06T13:12
2021-11-06T13:27
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD.Нападение произошло утром в субботу в поезде ICE между на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг (Бавария), в настоящее время поезд остановлен, на месте работает полиция.По информации таблоида, речь идет о 27-летнем мужчине арабского происхождения, который напал на пассажиров. Он был в неадекватном состоянии, звал в поезде на помощь, не исключены проблемы с психикой. Полиция на данный момент исключает версию теракта, пишет издание.Двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, однако их жизням угрозы нет, сообщил BILD.
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в мире, германия, бавария, нюрнберг
13:12 06.11.2021 (обновлено: 13:27 06.11.2021)
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, три человека ранены