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В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда - РИА Новости, 06.11.2021
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:12
2021-11-06T13:27
в мире
германия
бавария
нюрнберг
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD.Нападение произошло утром в субботу в поезде ICE между на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг (Бавария), в настоящее время поезд остановлен, на месте работает полиция.По информации таблоида, речь идет о 27-летнем мужчине арабского происхождения, который напал на пассажиров. Он был в неадекватном состоянии, звал в поезде на помощь, не исключены проблемы с психикой. Полиция на данный момент исключает версию теракта, пишет издание.Двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, однако их жизням угрозы нет, сообщил BILD.
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в мире, германия, бавария, нюрнберг
13:12 06.11.2021 (обновлено: 13:27 06.11.2021)
 
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, три человека ранены

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Три человека ранены в ходе ножевой атаки в поезде в ФРГ, нападавший схвачен, его мотивы пока неясны, сообщил в субботу таблоид BILD.
Нападение произошло утром в субботу в поезде ICE между на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг (Бавария), в настоящее время поезд остановлен, на месте работает полиция.
По информации таблоида, речь идет о 27-летнем мужчине арабского происхождения, который напал на пассажиров. Он был в неадекватном состоянии, звал в поезде на помощь, не исключены проблемы с психикой. Полиция на данный момент исключает версию теракта, пишет издание.
Двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, однако их жизням угрозы нет, сообщил BILD.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 19:57
В Берлине погиб сотрудник посольства России
 
В миреГерманияБаварияНюрнберг
 
 
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