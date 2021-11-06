16:33 06.11.2021 (обновлено: 20:01 06.11.2021)
На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма
Экс-глава МВД Украины Аваков назвал деоккупацию Донбасса и Крыма одной из целей Киева
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал на канале "Украина 24".
"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — заявил экс-министр.
Он предложил принять "закон о коллаборантах", который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, киевское руководство должно сделать все, чтобы у жителей этих регионов было желание "вернуться" в состав Украины.
"Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия", — подытожил политик.
Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители республики демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.