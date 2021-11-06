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На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма
На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма - РИА Новости, 06.11.2021
На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал на канале "Украина 24". РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:33
2021-11-06T20:01
политика
украина
республика крым
мвд украины
арсен аваков
донбасс
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал на канале "Украина 24".Он предложил принять "закон о коллаборантах", который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, киевское руководство должно сделать все, чтобы у жителей этих регионов было желание "вернуться" в состав Украины."Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия", — подытожил политик.Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители республики демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211105/lukashenko-1757804908.html
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донбасс
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политика, украина, республика крым, мвд украины, арсен аваков, донбасс, россия
16:33 06.11.2021 (обновлено: 20:01 06.11.2021)
 
На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма

Экс-глава МВД Украины Аваков назвал деоккупацию Донбасса и Крыма одной из целей Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть план по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал на канале "Украина 24".
"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — заявил экс-министр.
Он предложил принять "закон о коллаборантах", который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, киевское руководство должно сделать все, чтобы у жителей этих регионов было желание "вернуться" в состав Украины.
"Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия", — подытожил политик.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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