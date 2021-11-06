https://ria.ru/20211106/pitanie-1757851705.html

Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни

Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни - РИА Новости, 06.11.2021

Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни

Проблем с пищеварением от праздничного застолья поможет избежать привычная человеку диета, а вот придерживаться раздельного питания и принимать пищевые добавки... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:35

2021-11-06T07:35

2021-11-06T07:35

общество

питание

праздники

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблем с пищеварением от праздничного застолья поможет избежать привычная человеку диета, а вот придерживаться раздельного питания и принимать пищевые добавки не стоит, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова.Ругать себя и ограничивать в еде, если вы переели или позволили себе непривычную для вашего организма пищу, не стоит. Следует не забывать пить воду и постепенно восстанавливать привычный режим питания, объясняет Губанова.Биологически активные добавки, препараты с ферментами и сорбентами бесполезны, так как чувство тяжести и дискомфорт после переедания чаще всего связаны с тем, что организму требуется больше сил и времени на переваривание. Эффективность подобных средств в этой ситуации не подтверждена исследованиями, отмечает Губанова."Особенно это касается сорбентов, которые никак не ускорят процесс переваривания и не "выведут" токсины. Их доказанный эффект ограничен несколькими часами острых инфекций, где они оттягивают на себя воду, помогая закрепить стул", - разъяснила диетолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/pitanie-1757607511.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, праздники