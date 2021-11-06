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Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса
Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021
Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса
Украина находится на пике волны коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:16
2021-11-06T00:16
2021-11-06T00:16
распространение коронавируса
в мире
украина
здоровье - общество
коронавирус covid-19
виктор ляшко
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Украина находится на пике волны коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал пик заболеваемости ковидом с середины ноября до середины декабря, поскольку ситуация в регионах быстро ухудшалась. В последнее время на Украине фиксируются антирекорды по суточному приросту заболевших и умершим от COVID-19.
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РИА Новости
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в мире, украина, здоровье - общество, коронавирус covid-19, виктор ляшко
Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса
Глава Минздрава Украины Ляшко заявил, что страна находится на пике волны коронавируса