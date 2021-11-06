Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса

"Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - цитирует Ляшко агентство "РБК-Украина".