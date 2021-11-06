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Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе - РИА Новости, 06.11.2021
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили спасатели. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T01:16
2021-11-06T01:16
2021-11-06T01:18
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 ноя - РИА Новости. Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили спасатели.Самолет упал в сельской местности. "Певица Марилия Мендонса среди жертв", - говорится в сообщении.Представители артистки подтвердили телеканалу Globonews гибель пяти человек - певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов.Мендонсе было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.
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в мире, бразилия, минас-жерайс
01:16 06.11.2021 (обновлено: 01:18 06.11.2021)
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
При крушении самолета погибла популярная бразильская певица Марилия Мендонса