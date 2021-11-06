https://ria.ru/20211106/pevitsa-1757843679.html

Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе

Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе - РИА Новости, 06.11.2021

Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили спасатели. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T01:16

2021-11-06T01:16

2021-11-06T01:18

в мире

бразилия

минас-жерайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757843370_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_b2073b01a9dec230b0cf11612f6627fa.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 ноя - РИА Новости. Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили спасатели.Самолет упал в сельской местности. "Певица Марилия Мендонса среди жертв", - говорится в сообщении.Представители артистки подтвердили телеканалу Globonews гибель пяти человек - певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов.Мендонсе было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.

https://ria.ru/20211012/padenie-1754119357.html

бразилия

минас-жерайс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бразилия, минас-жерайс