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Палата представителей США поддержала инфраструктурный законопроект
Палата представителей США поддержала инфраструктурный законопроект - РИА Новости, 06.11.2021
Палата представителей США поддержала инфраструктурный законопроект
Палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект, за который уже проголосовал сенат, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T06:29
2021-11-06T06:29
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект, за который уже проголосовал сенат, свидетельствуют результаты голосования.При этом окончательная сумма расходов по законопроекту неясна и может составить от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов по результатам дальнейших согласований.Тем временем демократы, контролирующие палату представителей, не смогли провести 1,8-триллионный законопроект по социальным расходам и защите окружающей среды, в котором не все устраивает ряд умеренных демократов.После этого голосования конгресс расходится на каникулы, окончательная судьба обоих законопроектов пока не ясна.Демократы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси уже много раз меняли свои планы по законопроектам из-за раздоров в собственной партии.
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в мире, сша
06:29 06.11.2021
 
Палата представителей США поддержала инфраструктурный законопроект

Палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект, за который уже проголосовал сенат, свидетельствуют результаты голосования.
При этом окончательная сумма расходов по законопроекту неясна и может составить от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов по результатам дальнейших согласований.
Тем временем демократы, контролирующие палату представителей, не смогли провести 1,8-триллионный законопроект по социальным расходам и защите окружающей среды, в котором не все устраивает ряд умеренных демократов.
После этого голосования конгресс расходится на каникулы, окончательная судьба обоих законопроектов пока не ясна.
Демократы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси уже много раз меняли свои планы по законопроектам из-за раздоров в собственной партии.
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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