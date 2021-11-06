https://ria.ru/20211106/oshibka-1757903889.html

Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих

Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих - РИА Новости, 06.11.2021

Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих

Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:32

2021-11-06T21:32

2021-11-06T23:56

общество

здоровье

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях."А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата", — предупредил специалист.Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению."У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", — рассказал врач.Он пояснил, что вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью "Омепразола"."Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!" — подчеркнул Мясников.Врач объяснил, что такие препараты надо пить курсом, под прикрытием "Омепразола", в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое. Также он призвал учитывать рекомендации от производителя средств.

https://ria.ru/20211102/kashel-1757311556.html

https://ria.ru/20211031/rak-1757059491.html

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общество, здоровье, александр мясников (врач)