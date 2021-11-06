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Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих
Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих - РИА Новости, 06.11.2021
Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих
Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:32
2021-11-06T21:32
2021-11-06T23:56
общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях."А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата", — предупредил специалист.Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению."У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", — рассказал врач.Он пояснил, что вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью "Омепразола"."Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!" — подчеркнул Мясников.Врач объяснил, что такие препараты надо пить курсом, под прикрытием "Омепразола", в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое. Также он призвал учитывать рекомендации от производителя средств.
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общество, здоровье, александр мясников (врач)
21:32 06.11.2021 (обновлено: 23:56 06.11.2021)
Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих
Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1
" врач и телеведущий Александр Мясников
.
Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.
"А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата", — предупредил специалист.
Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению.
"У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", — рассказал врач.
Он пояснил, что вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью "Омепразола".
"Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!" — подчеркнул Мясников.
Врач объяснил, что такие препараты надо пить курсом, под прикрытием "Омепразола", в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое. Также он призвал учитывать рекомендации от производителя средств.