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Порошенко: украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского
Порошенко: украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского - РИА Новости, 06.11.2021
Порошенко: украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы "сбросили розовые очки" по поводу нынешнего президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:27
2021-11-06T07:27
2021-11-06T07:27
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы "сбросили розовые очки" по поводу нынешнего президента Владимира Зеленского.По данным опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, Зеленский является лидером электоральных симпатий украинцев, за него готовы проголосовать 26% избирателей, за Порошенко – 14%. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году."Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием", - сказал Порошенко в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/poroshenko-1756737194.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
Порошенко: украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского
Экс-президент Украины Порошенко: украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского