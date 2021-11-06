https://ria.ru/20211106/obrazovanie-1757862409.html

Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств

Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств - РИА Новости, 06.11.2021

Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств

Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба кабмина РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:15

2021-11-06T11:15

2021-11-06T11:15

образование - общество

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба кабмина"Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок такого приёма, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.Добавляется, что в перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств."Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение", - подчеркивается в сообщении.Уточняется, что решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.

https://ria.ru/20211102/ekzameny-1757449280.html

https://na.ria.ru/20211012/rur-1754146097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, правительство рф, михаил мишустин, россия