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Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств - РИА Новости, 06.11.2021
Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба кабмина РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:15
2021-11-06T11:15
образование - общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба кабмина"Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок такого приёма, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.Добавляется, что в перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств."Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение", - подчеркивается в сообщении.Уточняется, что решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.
https://ria.ru/20211102/ekzameny-1757449280.html
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образование - общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
11:15 06.11.2021
 
Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств

Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

© Фото : Unsplash / Rob LaughterЗанавес
Занавес - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : Unsplash / Rob Laughter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба кабмина
"Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок такого приёма, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.
Добавляется, что в перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
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"Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.
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