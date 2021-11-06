https://ria.ru/20211106/narkokartel-1757845248.html

США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа

США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа - РИА Новости, 06.11.2021

США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа

США объявили награду по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех главарей мексиканского наркокартеля Синалоа, включая брата Хоакина РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T01:52

2021-11-06T01:52

2021-11-06T01:52

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США объявили награду по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех главарей мексиканского наркокартеля Синалоа, включая брата Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка", сообщил госдепартамент.По 5 миллионов долларов достанется каждому, кто поможет США арестовать Аурелиано Гусмана, брата "Коротышки", а также братьев Руперто, Ходе и Хериберто Салгейро-Неварес, говорится в сообщении.Ранее минюст США обвинил этих людей в нарушении международного законодательства о наркотиках, в частности в незаконной торговлей фентанилом. Это вещество приводит почти к двум третям передозировок наркотических веществ в США, которых только в марте 2020 - марте 2021 года случилось почти 100 тысяч.

https://ria.ru/20210914/sud-1750087988.html

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