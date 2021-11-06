https://ria.ru/20211106/moskva-1757863527.html
В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.11.2021
В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Подмосковье (3085), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:33
2021-11-06T11:33
2021-11-06T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Подмосковье (3085), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6880, 2. Санкт-Петербург - 3138, 3. Московская область - 3085", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 31, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом