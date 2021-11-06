https://ria.ru/20211106/migranty-1757883762.html

Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов

Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов - РИА Новости, 06.11.2021

Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов

Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:28

2021-11-06T16:28

2021-11-06T16:28

религия

москва

альбир крганов

религия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность перед обществом, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, подчеркнув, что поддерживает обращение жителей поселка Сосенское в Москве в Совет по правам человека при президенте РФ.Жители Сосенского ранее обратились в СПЧ после озвученных планов перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковной деревни Путилково в Сахарово в новой Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу МВД России Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса ЕМЦ. С сентября, говорится в письме главы СПЧ Колокольцеву, жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир". Заявители в письме также утверждают, что криминогенная обстановка ухудшается.По словам муфтия, в "Фуд-сити" стоит также вопрос об отсутствии молельных комнат для мусульман, о чем Московский муфтият ДСМР и другие религиозные организации не раз говорили руководству компании. "Раз вы привлекаете людей, и они верующие люди, и им нужно молиться - создайте условия: что мешает на территории "Фуд-сити" официальным религиозным структурам это организовать, чтобы не создавать проблемы префектуре и территории рядом? Вопрос не в мигрантах, вопрос в правильной организации их здесь пребывания и ответственности работодателей. Работодатели должны не просто зарабатывать на мигрантах, но нести ответственность перед обществом", - заключил он.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.

https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html

https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, альбир крганов, религия