Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов
Муфтий Крганов: привлекающие мигрантов компании должны устраивать общежития
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность перед обществом, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, подчеркнув, что поддерживает обращение жителей поселка Сосенское в Москве в Совет по правам человека при президенте РФ.
Жители Сосенского ранее обратились в СПЧ после озвученных планов перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковной деревни Путилково в Сахарово в новой Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу МВД России Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса ЕМЦ. С сентября, говорится в письме главы СПЧ Колокольцеву, жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир". Заявители в письме также утверждают, что криминогенная обстановка ухудшается.
"Люди правильно обращают на это внимание и жалуются на то, что происходит. <...> Почему "Фуд-сити" или другие подобного рода центры у себя на территории или в каком-то другом месте не устраивают общежитие для тех мигрантов, которых они привлекают? Ведь такая практика есть, в том числе разных странах арабского мира. <...> Это нужно прописать и в нашем законодательстве", - сказал Крганов - председатель Духовного собрания мусульман России Крганов, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
По словам муфтия, в "Фуд-сити" стоит также вопрос об отсутствии молельных комнат для мусульман, о чем Московский муфтият ДСМР и другие религиозные организации не раз говорили руководству компании. "Раз вы привлекаете людей, и они верующие люди, и им нужно молиться - создайте условия: что мешает на территории "Фуд-сити" официальным религиозным структурам это организовать, чтобы не создавать проблемы префектуре и территории рядом? Вопрос не в мигрантах, вопрос в правильной организации их здесь пребывания и ответственности работодателей. Работодатели должны не просто зарабатывать на мигрантах, но нести ответственность перед обществом", - заключил он.
Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.