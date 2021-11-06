Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211106/migranty-1757883762.html
Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов
Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов - РИА Новости, 06.11.2021
Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов
Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:28
2021-11-06T16:28
религия
москва
альбир крганов
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:256:2704:1776_1920x0_80_0_0_65b609ec760c4bb1d018bbb477973cb9.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность перед обществом, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, подчеркнув, что поддерживает обращение жителей поселка Сосенское в Москве в Совет по правам человека при президенте РФ.Жители Сосенского ранее обратились в СПЧ после озвученных планов перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковной деревни Путилково в Сахарово в новой Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу МВД России Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса ЕМЦ. С сентября, говорится в письме главы СПЧ Колокольцеву, жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир". Заявители в письме также утверждают, что криминогенная обстановка ухудшается.По словам муфтия, в "Фуд-сити" стоит также вопрос об отсутствии молельных комнат для мусульман, о чем Московский муфтият ДСМР и другие религиозные организации не раз говорили руководству компании. "Раз вы привлекаете людей, и они верующие люди, и им нужно молиться - создайте условия: что мешает на территории "Фуд-сити" официальным религиозным структурам это организовать, чтобы не создавать проблемы префектуре и территории рядом? Вопрос не в мигрантах, вопрос в правильной организации их здесь пребывания и ответственности работодателей. Работодатели должны не просто зарабатывать на мигрантах, но нести ответственность перед обществом", - заключил он.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.
https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html
https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:3:2704:2030_1920x0_80_0_0_ead8eda607b5a45a81146d03afbe0750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, альбир крганов, религия
16:28 06.11.2021
 
Муфтий дал совет компаниям, привлекающим к работе мигрантов

Муфтий Крганов: привлекающие мигрантов компании должны устраивать общежития

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Массово привлекающие к работе мигрантов заведения должны решать вопросы их проживания и создавать им правильные условия для пребывания, неся ответственность перед обществом, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, подчеркнув, что поддерживает обращение жителей поселка Сосенское в Москве в Совет по правам человека при президенте РФ.
Жители Сосенского ранее обратились в СПЧ после озвученных планов перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковной деревни Путилково в Сахарово в новой Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу МВД России Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса ЕМЦ. С сентября, говорится в письме главы СПЧ Колокольцеву, жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир". Заявители в письме также утверждают, что криминогенная обстановка ухудшается.
Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты
18 октября, 13:03
Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары
"Люди правильно обращают на это внимание и жалуются на то, что происходит. <...> Почему "Фуд-сити" или другие подобного рода центры у себя на территории или в каком-то другом месте не устраивают общежитие для тех мигрантов, которых они привлекают? Ведь такая практика есть, в том числе разных странах арабского мира. <...> Это нужно прописать и в нашем законодательстве", - сказал Крганов - председатель Духовного собрания мусульман России Крганов, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
По словам муфтия, в "Фуд-сити" стоит также вопрос об отсутствии молельных комнат для мусульман, о чем Московский муфтият ДСМР и другие религиозные организации не раз говорили руководству компании. "Раз вы привлекаете людей, и они верующие люди, и им нужно молиться - создайте условия: что мешает на территории "Фуд-сити" официальным религиозным структурам это организовать, чтобы не создавать проблемы префектуре и территории рядом? Вопрос не в мигрантах, вопрос в правильной организации их здесь пребывания и ответственности работодателей. Работодатели должны не просто зарабатывать на мигрантах, но нести ответственность перед обществом", - заключил он.
Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Они указывали, что посетители ЕМЦ с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. Как в июне говорили РИА Новости местные жители, мигранты выстроились толпой на остановке и перекрыли дорогу в надежде попасть в центр, где оформляют документы для пребывания в России и получения патентов на работу. В соцсетях выкладывали ролики, как люди залезали в автобус через окна.
Скульптура Дон Кихота на бульваре Веласкеса в Сосенском - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:00
Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы
 
РелигияМоскваАльбир КргановРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника
03:45Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите
03:30В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
03:22На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
03:20На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений
02:54СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
02:26Японцев восхитила российская "Нива"
02:17Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
02:08Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет
01:54СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
01:30Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram
01:26СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
01:16Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
00:58Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
00:54На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
00:45В Глазго задержали более 20 экоактивистов
00:41Прокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом доме
00:29В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
00:14ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьникаРоссиянам посоветовали идеальный продукт при гастритеВ Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тестНа Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергииНа премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотникаАналитик назвал идеальные валюты для хранения сбереженийСМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в МексикеЯпонцев восхитила российская "Нива"Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмыРоссиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитетСМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на ТрампаСудебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с TelegramСМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчинуСпециалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователяРедкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"В Глазго задержали более 20 экоактивистовПрокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом домеВ США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 летВМС США назвали корабль в честь борца за права геев