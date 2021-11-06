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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/lukashenko-1757886835.html
Лукашенко одним жестом доказал, что он не двойник
Лукашенко снял маску в красной зоне, чтобы опровергнуть слухи о двойнике - РИА Новости, 06.11.2021
Лукашенко одним жестом доказал, что он не двойник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши. Соответствующее видео... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:25
2021-11-06T17:50
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
александр лукашенко
здоровье - общество
министерство здравоохранения белоруссии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".Как объяснил глава республики, он хотел доказать общественности, что посещает больницы лично."Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал белорусский лидер.Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвертой волне коронавируса в стране. В начале октября там ввели обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.Однако на совещании по эпидситуации Лукашенко высказался против принудительной вакцинации, штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности граждан.
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"Выздоравливайте!" Лукашенко навестил пациентов в "красной зоне" в Орше
"Выздоравливайте!" Лукашенко навестил пациентов в "красной зоне" в Орше
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии
17:25 06.11.2021 (обновлено: 17:50 06.11.2021)
 
Лукашенко снял маску в красной зоне, чтобы опровергнуть слухи о двойнике

Лукашенко поговорил с пациенткой красной зоны без маски, чтобы доказать, что он не двойник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
Как объяснил глава республики, он хотел доказать общественности, что посещает больницы лично.
"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал белорусский лидер.
Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвертой волне коронавируса в стране. В начале октября там ввели обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
Однако на совещании по эпидситуации Лукашенко высказался против принудительной вакцинации, штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:46
Лукашенко высказался о ношении масок
 
Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения Белоруссии
 
 
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