https://ria.ru/20211106/lukashenko-1757886835.html

Лукашенко одним жестом доказал, что он не двойник

Лукашенко снял маску в красной зоне, чтобы опровергнуть слухи о двойнике - РИА Новости, 06.11.2021

Лукашенко одним жестом доказал, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши. Соответствующее видео... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:25

2021-11-06T17:25

2021-11-06T17:50

распространение коронавируса

в мире

белоруссия

александр лукашенко

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".Как объяснил глава республики, он хотел доказать общественности, что посещает больницы лично."Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал белорусский лидер.Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвертой волне коронавируса в стране. В начале октября там ввели обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.Однако на совещании по эпидситуации Лукашенко высказался против принудительной вакцинации, штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности граждан.

https://ria.ru/20211026/maski-1756267991.html

белоруссия

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"Выздоравливайте!" Лукашенко навестил пациентов в "красной зоне" в Орше "Выздоравливайте!" Лукашенко навестил пациентов в "красной зоне" в Орше 2021-11-06T17:25 true PT2M20S

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии