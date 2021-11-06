20:10 06.11.2021 (обновлено: 21:06 06.11.2021)
Умерла вдова космонавта Леонова
Знакомый семьи: вдова космонавта Алексея Леонова Светлана умерла в субботу от коронавируса
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась в субботу, сообщил РИА Новости знакомый семьи.
"Светлана Павловна умерла", — сказал он.
По его словам, причиной смерти Леоновой стал COVID-19.
Сам Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года. Он был первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. Он пробыл в космосе больше 12 минут, удалившись от корабля более чем на пять метров. За это время он провел ряд исследований и наблюдений и смог благополучно возвратиться назад.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВдова Алексея Леонова Светлана, дочь Оксана, внук Даниил на открытии в День космонавтики мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова
Вдова Алексея Леонова Светлана, дочь Оксана, внук Даниил на открытии в День космонавтики мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова