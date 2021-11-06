https://ria.ru/20211106/leonova-1757898496.html

Умерла вдова космонавта Леонова

Умерла вдова космонавта Леонова - РИА Новости, 06.11.2021

Умерла вдова космонавта Леонова

Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась в субботу, сообщил РИА Новости знакомый семьи. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T20:10

2021-11-06T20:10

2021-11-06T21:06

общество

космос - риа наука

алексей леонов

светлана леонова

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась в субботу, сообщил РИА Новости знакомый семьи."Светлана Павловна умерла", — сказал он.По его словам, причиной смерти Леоновой стал COVID-19.Сам Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года. Он был первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. Он пробыл в космосе больше 12 минут, удалившись от корабля более чем на пять метров. За это время он провел ряд исследований и наблюдений и смог благополучно возвратиться назад.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, космос - риа наука, алексей леонов, светлана леонова