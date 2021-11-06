https://ria.ru/20211106/krym-1757855793.html

В МИД отвергли обвинения в чрезмерной военной деятельности России в Крыму

В МИД отвергли обвинения в чрезмерной военной деятельности России в Крыму - РИА Новости, 06.11.2021

В МИД отвергли обвинения в чрезмерной военной деятельности России в Крыму

Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, более того, она работает на стабильность в регионе, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:04

2021-11-06T09:04

2021-11-06T09:38

в мире

безопасность

украина

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, более того, она работает на стабильность в регионе, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.Он участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре-ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По словам Белоусова, там Москву вновь "пытались обвинить в агрессии и оккупации" — с одной стороны Украина, с другой – Грузия."Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности", — указал дипломат.Эти обвинения российская сторона называет абсолютно беспочвенными.Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно."Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности", — сказал представитель МИД.Он добавил, что Минобороны "не ведет никакой активности, которая превышала бы" потребности в обеспечении защиты россиян.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором это поддержали 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает о том, что они оккупированы. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211106/ssha-1757819442.html

https://ria.ru/20211106/ukraina-1757603868.html

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в мире, безопасность, украина, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)