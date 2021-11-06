https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото

В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото - РИА Новости, 06.11.2021

В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:49

2021-11-06T08:49

2021-11-06T08:49

общество

оон

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владимир путин

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что шанс вернуть крымскую коллекцию скифского золота есть, но для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе.Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, голландскими адвокатами, представляющими интересы крымских музеев, была избрана тактика ведения процесса, связанная с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.По его словам, возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211102/zoloto-1757359494.html

https://ria.ru/20211030/zoloto-1757040823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оон, севастополь, нидерланды, владимир путин, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры, россия, культура, александр молохов