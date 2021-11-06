В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото
В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото и сменить команду юристов
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что шанс вернуть крымскую коллекцию скифского золота есть, но для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе.
Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
"Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, голландскими адвокатами, представляющими интересы крымских музеев, была избрана тактика ведения процесса, связанная с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.
"Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация", - сказал Молохов.
По его словам, возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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