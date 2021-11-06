https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863409.html

В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19

В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19

За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 245 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:32

2021-11-06T11:32

2021-11-06T11:32

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 245 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 1188 смертей… За весь период по России умерли 245 635 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 98 смертей, в Санкт-Петербурге - 86, в Подмосковье - 49.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863284.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия