https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863409.html
В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 245 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:32
2021-11-06T11:32
2021-11-06T11:32
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 245 635, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 1188 смертей… За весь период по России умерли 245 635 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 98 смертей, в Санкт-Петербурге - 86, в Подмосковье - 49.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863284.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия
В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19, общее число смертей выросло до 245 635