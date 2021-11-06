11:31 06.11.2021 (обновлено: 11:46 06.11.2021)
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимальный показатель выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> COVID-19 – 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4671 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего — в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138) и Подмосковье (3085). Наименьшие цифры зарегистрировали в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (18) и в Магаданской области (31).
Вчера их было 40 735. Общее число официально переболевших достигло 8 755 930. Темп прироста составляет 0,47 процента.
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Умерли 1188 больных (накануне — 1192, максимум — 1195), всего — 245 635. Выписались из медучреждений 29 201 пациент, за все время — более 7,5 миллиона.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.