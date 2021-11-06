Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863284.html
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.11.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали новый максимальный показатель выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:31
2021-11-06T11:46
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757862706_0:252:3010:1945_1920x0_80_0_0_9ff0f8588d62def950ba18b29bd4b595.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимальный показатель выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; COVID-19 – 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4671 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Больше всего — в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138) и Подмосковье (3085). Наименьшие цифры зарегистрировали в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (18) и в Магаданской области (31).Вчера их было 40 735. Общее число официально переболевших достигло 8 755 930. Темп прироста составляет 0,47 процента.Умерли 1188 больных (накануне — 1192, максимум — 1195), всего — 245 635. Выписались из медучреждений 29 201 пациент, за все время — более 7,5 миллиона.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757862706_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf35bc0b2f4ff0834f68d1c9b553d846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 06.11.2021 (обновлено: 11:46 06.11.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимальный показатель выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> COVID-19 – 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4671 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:11Распространение коронавируса
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных
Больше всего — в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138) и Подмосковье (3085). Наименьшие цифры зарегистрировали в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (18) и в Магаданской области (31).
Вчера их было 40 735. Общее число официально переболевших достигло 8 755 930. Темп прироста составляет 0,47 процента.
Опрос
Вы переболели COVID-19?
Проголосовали:
19 августа, 12:25
Умерли 1188 больных (накануне — 1192, максимум — 1195), всего — 245 635. Выписались из медучреждений 29 201 пациент, за все время — более 7,5 миллиона.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе