https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757852588.html

В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи

В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи - РИА Новости, 06.11.2021

В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи

В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, вакантные после массового увольнения сотрудников,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:59

2021-11-06T07:59

2021-11-06T08:32

распространение коронавируса

общество

облученский район

еврейская автономная область

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e81c6f7d5f0ea6c4b29d5c312f15fe.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, вакантные после массового увольнения сотрудников, перебросят других работников, либо наймут новых. Об этом говорится в комментарии главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко, опубликованном пресс-службой правительства региона."Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов", — приводят местные власти слова чиновника.Ранее стало известно, что коллективы СМП в городе Облучье и селе Пашково написали заявления на увольнение в знак протеста против принудительной вакцинации. Главный санитарный врач автономии Павел Копылов подписал постановление, по которому до 15 ноября 80% медицинских работников нужно привить от COVID-19, а к 15 декабря иммунизацию завершить полностью. Если работник отказывается от процедуры без медотвода, работодатель обязан его отстранить.По разным данным, уходить собрались 26-27 человек, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.Как позднее сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства ЕАО, многие сотрудники заявления уже забрали.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757772963.html

https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html

облученский район

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, облученский район, еврейская автономная область, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии