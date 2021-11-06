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https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757852588.html
В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи
В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи - РИА Новости, 06.11.2021
В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи
В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, вакантные после массового увольнения сотрудников,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:59
2021-11-06T08:32
распространение коронавируса
общество
облученский район
еврейская автономная область
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, вакантные после массового увольнения сотрудников, перебросят других работников, либо наймут новых. Об этом говорится в комментарии главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко, опубликованном пресс-службой правительства региона."Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов", — приводят местные власти слова чиновника.Ранее стало известно, что коллективы СМП в городе Облучье и селе Пашково написали заявления на увольнение в знак протеста против принудительной вакцинации. Главный санитарный врач автономии Павел Копылов подписал постановление, по которому до 15 ноября 80% медицинских работников нужно привить от COVID-19, а к 15 декабря иммунизацию завершить полностью. Если работник отказывается от процедуры без медотвода, работодатель обязан его отстранить.По разным данным, уходить собрались 26-27 человек, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.Как позднее сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства ЕАО, многие сотрудники заявления уже забрали.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757772963.html
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общество, облученский район, еврейская автономная область, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:59 06.11.2021 (обновлено: 08:32 06.11.2021)
 
В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи

В Минздраве сообщили о формировании новых бригад скорой в ЕАО вместо уволившихся

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти новых автомобилей скорой медицинской помощи для работы в сельских поселениях и малых городах Свердловской области
Передача 20-ти новых автомобилей скорой медицинской помощи для работы в сельских поселениях и малых городах Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, вакантные после массового увольнения сотрудников, перебросят других работников, либо наймут новых. Об этом говорится в комментарии главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко, опубликованном пресс-службой правительства региона.
"Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов", — приводят местные власти слова чиновника.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 08:20Распространение коронавируса
Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками
Ранее стало известно, что коллективы СМП в городе Облучье и селе Пашково написали заявления на увольнение в знак протеста против принудительной вакцинации. Главный санитарный врач автономии Павел Копылов подписал постановление, по которому до 15 ноября 80% медицинских работников нужно привить от COVID-19, а к 15 декабря иммунизацию завершить полностью. Если работник отказывается от процедуры без медотвода, работодатель обязан его отстранить.
По разным данным, уходить собрались 26-27 человек, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.
Как позднее сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства ЕАО, многие сотрудники заявления уже забрали.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 15:41Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоОблученский районЕврейская автономная областьВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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