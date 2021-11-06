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Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли

Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли - РИА Новости, 06.11.2021

Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли

Два американских конгрессмена — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:56

2021-11-06T02:56

2021-11-06T03:01

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Два американских конгрессмена — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку, передает издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.Вдобавок к этому Роджерс и Тернер призвали в целях якобы "сдерживания" России "развернуть военное присутствие США в Черном море"."Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации", - добавили конгрессмены.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.В МИД опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/ssha-1757605290.html

https://ria.ru/20211105/more-1757806098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны украины, россия