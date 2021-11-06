02:56 06.11.2021 (обновлено: 03:01 06.11.2021)
Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли для защиты Украины
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.Американский военный на палубе корабля
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Два американских конгрессмена — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку, передает издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.
"В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия", - отмечено в письме конгрессменов.
Вдобавок к этому Роджерс и Тернер призвали в целях якобы "сдерживания" России "развернуть военное присутствие США в Черном море".
"Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации", - добавили конгрессмены.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
В МИД опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.