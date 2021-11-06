https://ria.ru/20211106/kofe-1757843387.html

Как не испортить кофе

Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 06.11.2021

Как не испортить кофе

Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T03:19

2021-11-06T03:19

2021-11-06T03:19

общество

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу. При правильном хранении кофе надолго сохранит насыщенный вкус, рассказал агентству “Прайм” основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.Главная проблема при хранении кофе – попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства, в результате чего вкус кофе становится менее насыщенным.От неправильного хранения могут возникнуть “ореховые” или даже “земляные” оттенки вкуса, отметил эксперт. Помимо этого, важно выбрать правильное место хранения. Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.Хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе допустимо. При минус 18 кофе в подходящей упаковке хорошо сохраняет свои свойства. Однако важно учесть, что не следует быстро размораживать напиток, заключил Стрельников.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/kofe-1755789447.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество