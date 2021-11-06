https://ria.ru/20211106/kofe-1757843387.html
Как не испортить кофе
Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 06.11.2021
Как не испортить кофе
Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:19
2021-11-06T03:19
2021-11-06T03:19
общество
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу. При правильном хранении кофе надолго сохранит насыщенный вкус, рассказал агентству “Прайм” основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.Главная проблема при хранении кофе – попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства, в результате чего вкус кофе становится менее насыщенным.От неправильного хранения могут возникнуть “ореховые” или даже “земляные” оттенки вкуса, отметил эксперт. Помимо этого, важно выбрать правильное место хранения. Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.Хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе допустимо. При минус 18 кофе в подходящей упаковке хорошо сохраняет свои свойства. Однако важно учесть, что не следует быстро размораживать напиток, заключил Стрельников.
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общество
Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
Бариста Стрельников посоветовал россиянам хранить кофе в виде зерен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кофе
лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу. При правильном хранении кофе надолго сохранит насыщенный вкус, рассказал агентству “Прайм”
основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.
Главная проблема при хранении кофе – попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства, в результате чего вкус кофе становится менее насыщенным.
От неправильного хранения могут возникнуть “ореховые” или даже “земляные” оттенки вкуса, отметил эксперт. Помимо этого, важно выбрать правильное место хранения. Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.
“Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдет, если выполняются соответствующие требования”, – отметил собеседник агентства
Хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе допустимо. При минус 18 кофе в подходящей упаковке хорошо сохраняет свои свойства. Однако важно учесть, что не следует быстро размораживать напиток, заключил Стрельников.