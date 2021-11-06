https://ria.ru/20211106/klimat-1757875614.html

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил встречу с Керри по климату

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил встречу с Керри по климату - РИА Новости, 06.11.2021

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил встречу с Керри по климату

Россия и США наметили дальнейшие шаги сотрудничества по климату, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев по итогам встречи со своим РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:11

2021-11-06T14:11

2021-11-06T14:19

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сша

глазго (город)

джон керри

климат

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руслан эдельгериев

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ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости. Россия и США наметили дальнейшие шаги сотрудничества по климату, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев по итогам встречи со своим американском коллегой Джоном Керри."Продуктивная атмосфера, намечены дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату на основе Совместного заявления о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года. Но требуются дальнейшие консультации с заинтересованными органами власти как в России, так и в США", - приводит пресс-служба слова Эдельгериева.В ходе встречи накануне обсуждались сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26, сообщил ранее РИА Новости представитель Эдельгериева. По его словам, на следующей неделе запланирована еще одна встреча в Глазго, повестка которой пока находится в проработке.Керри в пятницу сообщил, что обсудил с российской делегацией на климатической конференции в Глазго сокращение выбросов метана и другие вопросы.Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211102/dzhonson-1757456357.html

https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html

сша

глазго (город)

россия

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в мире, сша, глазго (город), джон керри, климат, россия, руслан эдельгериев