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В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 06.11.2021
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном
Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:28
2021-11-06T12:28
в мире
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также таджикистанцы попытались задержать киргизстанца, однако это им не удалось.Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html
https://ria.ru/20210606/kirgiziya-1735866205.html
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в мире, киргизия, таджикистан
12:28 06.11.2021
 
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном

Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, заявили в Бишкеке

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - заявил представитель пресс-службы.
Военнослужащий Киргизии охраняет Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 17:13
Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке
По его словам, также таджикистанцы попытались задержать киргизстанца, однако это им не удалось.
"Военнослужащий ПС ГКНБ КР не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла. По данному факту будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям", - подчеркнули в пресс-центре.
Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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