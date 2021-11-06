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В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 06.11.2021
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном
Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:28
2021-11-06T12:28
2021-11-06T12:28
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также таджикистанцы попытались задержать киргизстанца, однако это им не удалось.Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном
Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, заявили в Бишкеке
БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости.
Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии
.
"В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также таджикистанцы попытались задержать киргизстанца, однако это им не удалось.
"Военнослужащий ПС ГКНБ КР не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла. По данному факту будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям", - подчеркнули в пресс-центре.
Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.