https://ria.ru/20211106/kirgiziya-1757868550.html

В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном

В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 06.11.2021

В Бишкеке заявили о новой стычке на границе с Таджикистаном

Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:28

2021-11-06T12:28

2021-11-06T12:28

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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Таджикские военные закидали камнями машину киргизского пограничника, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также таджикистанцы попытались задержать киргизстанца, однако это им не удалось.Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html

https://ria.ru/20210606/kirgiziya-1735866205.html

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в мире, киргизия, таджикистан