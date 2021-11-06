https://ria.ru/20211106/khayasi-1757852252.html

NHK назвал имя нового главы МИД Японии

NHK назвал имя нового главы МИД Японии - РИА Новости, 06.11.2021

NHK назвал имя нового главы МИД Японии

Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:39

2021-11-06T07:39

2021-11-06T07:44

в мире

мид японии‎

фумио кисида

тосимицу мотэги

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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, сообщил телеканал NHK.Премьер-министр Японии Фумио Кисида после поражения на выборах неделю назад генерального секретаря Либерально-демократической партии Акиры Амари и в связи с его отставкой назначил вместо него Тосимицу Мотэги, занимавшего до этого пост министра иностранных дел.В четверг Кисида заявил, что до формирования правительства 10 ноября сам будет совмещать обязанности министра иностранных дел и премьер-министра. Кисида с 2012 по 2017 год возглавлял министерство иностранных дел Японии, он занимал этот пост дольше всех в послевоенной истории страны.Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.После состоявшихся 31 октября выборов новый состав парламента Японии соберется на специально созванную сессию 10 ноября, на которой будет выбран 101-й премьер-министр страны. Им станет глава победившей на выборах партии Кисида, который сейчас является 100-м главой кабинета. Как ожидается, в тот же день будет объявлен состав правительства.

https://ria.ru/20211104/kisida-1757668789.html

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в мире, мид японии‎, фумио кисида, тосимицу мотэги