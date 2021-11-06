Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/khayasi-1757852252.html
NHK назвал имя нового главы МИД Японии
NHK назвал имя нового главы МИД Японии - РИА Новости, 06.11.2021
NHK назвал имя нового главы МИД Японии
Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:39
2021-11-06T07:44
в мире
мид японии‎
фумио кисида
тосимицу мотэги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112930/84/1129308439_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4fa57730c36a9edc28a038a0718cc343.jpg
ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, сообщил телеканал NHK.Премьер-министр Японии Фумио Кисида после поражения на выборах неделю назад генерального секретаря Либерально-демократической партии Акиры Амари и в связи с его отставкой назначил вместо него Тосимицу Мотэги, занимавшего до этого пост министра иностранных дел.В четверг Кисида заявил, что до формирования правительства 10 ноября сам будет совмещать обязанности министра иностранных дел и премьер-министра. Кисида с 2012 по 2017 год возглавлял министерство иностранных дел Японии, он занимал этот пост дольше всех в послевоенной истории страны.Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.После состоявшихся 31 октября выборов новый состав парламента Японии соберется на специально созванную сессию 10 ноября, на которой будет выбран 101-й премьер-министр страны. Им станет глава победившей на выборах партии Кисида, который сейчас является 100-м главой кабинета. Как ожидается, в тот же день будет объявлен состав правительства.
https://ria.ru/20211104/kisida-1757668789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112930/84/1129308439_0:1:1600:1201_1920x0_80_0_0_97ed12b35bcf3f8279a8a835058ffdfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мид японии‎, фумио кисида, тосимицу мотэги
07:39 06.11.2021 (обновлено: 07:44 06.11.2021)
 
NHK назвал имя нового главы МИД Японии

NHK сообщил, что министерство иностранных дел Японии возглавит Есимаса Хаяси

© Фото : Rs1421Здание МИДа Японии
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : Rs1421
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, сообщил телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида после поражения на выборах неделю назад генерального секретаря Либерально-демократической партии Акиры Амари и в связи с его отставкой назначил вместо него Тосимицу Мотэги, занимавшего до этого пост министра иностранных дел.
В четверг Кисида заявил, что до формирования правительства 10 ноября сам будет совмещать обязанности министра иностранных дел и премьер-министра. Кисида с 2012 по 2017 год возглавлял министерство иностранных дел Японии, он занимал этот пост дольше всех в послевоенной истории страны.
Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.
После состоявшихся 31 октября выборов новый состав парламента Японии соберется на специально созванную сессию 10 ноября, на которой будет выбран 101-й премьер-министр страны. Им станет глава победившей на выборах партии Кисида, который сейчас является 100-м главой кабинета. Как ожидается, в тот же день будет объявлен состав правительства.
Листовки с изображением лидера Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 05:16
Премьер Японии решил совмещать сразу две должности
 
В миреМИД Японии‎Фумио КисидаТосимицу Мотэги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе