https://ria.ru/20211106/kareliya-1757873050.html

В Карелии не будут продлевать нерабочие дни

В Карелии не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

В Карелии не будут продлевать нерабочие дни

Период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября, не будет продлеваться в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:31

2021-11-06T13:31

2021-11-06T13:50

распространение коронавируса

общество

республика карелия

коронавирус covid-19

артур парфенчиков

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября, не будет продлеваться в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных. Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - добавил Парфенчиков.Как сообщалось, невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники старше 45 лет – с 10 декабря.Школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Карелии с понедельника, 8 ноября продолжат обучение в очном формате, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.При этом, по словам Парфенчикова, руководители республиканских вузов "самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов".

https://ria.ru/20211106/chechnya-1757872860.html

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общество, республика карелия, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, коронавирус в россии