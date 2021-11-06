https://ria.ru/20211106/kareliya-1757873050.html
В Карелии не будут продлевать нерабочие дни
В Карелии не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
В Карелии не будут продлевать нерабочие дни
Период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября, не будет продлеваться в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:31
2021-11-06T13:31
2021-11-06T13:50
распространение коронавируса
общество
республика карелия
коронавирус covid-19
артур парфенчиков
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября, не будет продлеваться в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных. Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - добавил Парфенчиков.Как сообщалось, невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники старше 45 лет – с 10 декабря.Школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Карелии с понедельника, 8 ноября продолжат обучение в очном формате, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.При этом, по словам Парфенчикова, руководители республиканских вузов "самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов".
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РИА Новости
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общество, республика карелия, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, коронавирус в россии
13:31 06.11.2021 (обновлено: 13:50 06.11.2021)
В Карелии не будут продлевать нерабочие дни
В Карелии не будут продлевать нерабочие дни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости.
Период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября, не будет продлеваться в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков
.
"С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных. Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - добавил Парфенчиков.
Как сообщалось, невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители Карелии старше 50 лет с 20 ноября должны быть переведены на дистанционный формат работы, сотрудники старше 45 лет – с 10 декабря.
Школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Карелии с понедельника, 8 ноября продолжат обучение в очном формате, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Наши дошкольники, школьники и студенты среднего профобразования с 8 ноября продолжат обучение в очном формате. То же самое касается и допобразования, а также спортивных учреждений и организаций республики, реализующих программы спортивной подготовки", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом, по словам Парфенчикова, руководители республиканских вузов "самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов".