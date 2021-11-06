https://ria.ru/20211106/karantin-1757881559.html
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина - РИА Новости, 07.11.2021
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина
Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-06T15:51
2021-11-06T15:51
2021-11-07T00:08
религия
вакцинация
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
коронавирусы
московский патриархат
штрафы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Никакой "революции" из-за несоблюдения карантинных мер, по его мнению, в России не случится.
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15:51 06.11.2021 (обновлено: 00:08 07.11.2021)
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина
Митрополит Иларион предложил ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов