https://ria.ru/20211106/karantin-1757881559.html

Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина

Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина - РИА Новости, 07.11.2021

Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина

Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-06T15:51

2021-11-06T15:51

2021-11-07T00:08

религия

вакцинация

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

коронавирусы

московский патриархат

штрафы

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Никакой "революции" из-за несоблюдения карантинных мер, по его мнению, в России не случится.

https://ria.ru/20211102/kovid-1757379806.html

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