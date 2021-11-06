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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211106/karantin-1757881559.html
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина - РИА Новости, 07.11.2021
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина
Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-06T15:51
2021-11-07T00:08
религия
вакцинация
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
коронавирусы
московский патриархат
штрафы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Никакой "революции" из-за несоблюдения карантинных мер, по его мнению, в России не случится.
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вакцинация, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, коронавирусы, московский патриархат, штрафы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
15:51 06.11.2021 (обновлено: 00:08 07.11.2021)
 
Митрополит Иларион выступил за скорейший переход к жестким мерам карантина

Митрополит Иларион предложил ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чем скорее Россия придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Никакой "революции" из-за несоблюдения карантинных мер, по его мнению, в России не случится.
Мужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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РелигияВакцинацияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионКоронавирусыМосковский ПатриархатШтрафыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19QR-код
 
 
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