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В Ульяновской области продлили школьные каникулы
В Ульяновской области продлили школьные каникулы - РИА Новости, 06.11.2021
В Ульяновской области продлили школьные каникулы
Каникулы для школьников в Ульяновской области будут продлены на неделю, до 14 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:13
2021-11-06T14:13
2021-11-06T14:13
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общество
ульяновская область
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Каникулы для школьников в Ульяновской области будут продлены на неделю, до 14 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября."В ходе заседания принято решение продлить школьные каникулы до 14 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что на дополнительные каникулы также уйдут колледжи и техникумы, а региональным вузам по решению штаба рекомендовано перевести обучение в дистанционный формат с 8 ноября на неделю. Детские сады будут работать в штатном режиме с соблюдением всем противоэпидемических требований с 8 ноября."Напомню, что мы в регионе учимся по триместровой системе, и у нас очередные каникулы по учебному плану должны были начаться с 22 ноября. Поэтому мы просто поднимаем каникулы чуть раньше, недельные каникулы начнутся уже с 8 ноября", - цитирует и. о. министра просвещения и воспитания региона Наталью Семенову прес-служба.По информации регионального Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, на 5 ноября субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов России. По данным минздрава области, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе составляет 109 311 человек.
https://ria.ru/20211106/samoizolyatsiya-1757875377.html
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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ульяновской области продлили школьные каникулы
В Ульяновской области школьные каникулы продлили на неделю, до 14 ноября