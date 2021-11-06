https://ria.ru/20211106/ispaniya-1757862860.html

В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета

В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета - РИА Новости, 06.11.2021

В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета

Пассажир, из-за которого самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc приземлился в аэропорту испанского города Пальма-де-Майорка на Балеарских островах,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:25

2021-11-06T11:25

2021-11-06T11:25

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испания

пальма-де-майорка

балеарские острова

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МАДРИД, 6 ноя - РИА Новости. Пассажир, из-за которого самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc приземлился в аэропорту испанского города Пальма-де-Майорка на Балеарских островах, оказался здоров, возможно, это было частью плана по незаконному проникновению на территорию пиренейского королевства, сообщает газета Mundo.Ранее сообщалось, что аэропорт испанского города Пальма-де-Майорка на Балеарских островах временно закрыт из-за того, что группа пассажиров оказалась на взлетно-посадочной полосе. Как сообщала газета ABC, в аэропорту экстренно, по медицинским причинам, приземлился самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc. Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Пока самолет ожидал прибытия медиков, на взлетно-посадочную полосу вышли несколько пассажиров.Как сообщает газета Mundo, 23-летний пассажир, доставленный в больницу, после осмотра медперсонала оказался здоров и попросил политического убежища в Испании.По данным издания, самолет покинули 15 пассажиров. По мнению следователей, они хотели таким образом нелегально попасть в Испанию. По меньшей мере шесть человек задержаны, в том числе пассажир, которому якобы стало плохо. Полиция продолжает поиски пассажиров, вышедших за ограждения вокруг аэропорта.Аэропорт возобновил работу спустя три с половиной часа.

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

https://ria.ru/20200210/1564480768.html

испания

пальма-де-майорка

балеарские острова

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в мире, испания, пальма-де-майорка, балеарские острова