https://ria.ru/20211106/indiya-1757860890.html

В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя

В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя - РИА Новости, 06.11.2021

В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя

Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:36

2021-11-06T10:36

2021-11-06T10:36

в мире

индия

бихар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV."Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.

https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html

https://ria.ru/20200110/1563240505.html

индия

бихар

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в мире, индия, бихар