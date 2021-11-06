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В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя
В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя - РИА Новости, 06.11.2021
В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя
Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:36
2021-11-06T10:36
в мире
индия
бихар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV."Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html
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в мире, индия, бихар
10:36 06.11.2021
 
В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя

В индийском штате Бихар более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV.
"Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.
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Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.
Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.
Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
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В миреИндияБихар
 
 
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