В Индии более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя
В индийском штате Бихар более 30 человек погибли от употребления поддельного алкоголя
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV.
"Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.
Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.
Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.
Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
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