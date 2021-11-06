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Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер
Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер - РИА Новости, 06.11.2021
Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер
Мужчина, которому стало плохо в ходе акции у Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили, скончался в клинике, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T20:20
2021-11-06T20:23
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, которому стало плохо в ходе акции у Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили, скончался в клинике, передает телекомпания "Рустави 2".По данным корреспондента РИА Новости, одному из участников акции стало плохо, после чего скорая помощь его забрала."Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти",- сообщает ТВ.Что стало причиной смерти, пока не известно.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
20:20 06.11.2021 (обновлено: 20:23 06.11.2021)
 
Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер

Мужчина, которому стало плохо на акции около тюрьмы в поддержку Саакашвили, умер в клинике

© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, которому стало плохо в ходе акции у Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили, скончался в клинике, передает телекомпания "Рустави 2".
По данным корреспондента РИА Новости, одному из участников акции стало плохо, после чего скорая помощь его забрала.
"Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти",- сообщает ТВ.
Что стало причиной смерти, пока не известно.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

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Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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