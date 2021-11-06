https://ria.ru/20211106/gruziya-1757899331.html

Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер

Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер - РИА Новости, 06.11.2021

Мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили, умер

Мужчина, которому стало плохо в ходе акции у Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили, скончался в клинике, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T20:20

2021-11-06T20:20

2021-11-06T20:23

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568971834_0:76:2277:1357_1920x0_80_0_0_af265a7056196c6cf7b290403cb30fb6.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, которому стало плохо в ходе акции у Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили, скончался в клинике, передает телекомпания "Рустави 2".По данным корреспондента РИА Новости, одному из участников акции стало плохо, после чего скорая помощь его забрала."Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти",- сообщает ТВ.Что стало причиной смерти, пока не известно.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211106/aktsiya-1757884693.html

украина

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии