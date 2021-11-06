Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/gretsiya-1757857837.html
Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста
Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста - РИА Новости, 06.11.2021
Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста
Журналист Афинского агентства новостей (АМНА) серьезно ранен во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомёта, у журналиста... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:47
2021-11-06T09:47
в мире
афины
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Журналист Афинского агентства новостей (АМНА) серьезно ранен во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомёта, у журналиста перелом ноги в двух местах, сообщил Союз фоторепортёров Греции EFE.Значительную часть пожарных власти набирают только на пожароопасный сезон, который в этом году оказался чрезвычайно сложным. Летом пожарных называли героями, когда они тушили сильнейшие пожары по всей стране в 40-градусную жару. Осенью они остались без работы, и "сезонные" пожарные со всей Греции на митинге в пятницу требовали вместо временных контрактов постоянной работы. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт для разгона митинга. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Ранен также журналист. "Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - говорится в заявлении Союза фоторепортеров."Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - говорится в сообщении.Позднее стало известно, что у фотожурналиста два перелома ноги, ему наложили гипс.Полиция Греции официально заявила, что расследует случаи ранений "бывшего сезонного пожарного" и фотокорреспондента.
https://ria.ru/20211026/migranty-1756316836.html
https://ria.ru/20211026/gretsiya-1756334004.html
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афины, греция
09:47 06.11.2021
 
Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста

Во время разгона греческой полицией митинга пожарных журналист сломал ногу в двух местах

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Журналист Афинского агентства новостей (АМНА) серьезно ранен во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомёта, у журналиста перелом ноги в двух местах, сообщил Союз фоторепортёров Греции EFE.
Значительную часть пожарных власти набирают только на пожароопасный сезон, который в этом году оказался чрезвычайно сложным. Летом пожарных называли героями, когда они тушили сильнейшие пожары по всей стране в 40-градусную жару. Осенью они остались без работы, и "сезонные" пожарные со всей Греции на митинге в пятницу требовали вместо временных контрактов постоянной работы. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт для разгона митинга. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 14:48
В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море
Ранен также журналист. "Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - говорится в заявлении Союза фоторепортеров.
"Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что у фотожурналиста два перелома ноги, ему наложили гипс.
Полиция Греции официально заявила, что расследует случаи ранений "бывшего сезонного пожарного" и фотокорреспондента.
Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах. 30 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 15:57
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
 
В миреАфиныГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе