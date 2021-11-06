https://ria.ru/20211106/gretsiya-1757857837.html

Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста

Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста - РИА Новости, 06.11.2021

Во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста

Журналист Афинского агентства новостей (АМНА) серьезно ранен во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомёта, у журналиста... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:47

2021-11-06T09:47

2021-11-06T09:47

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АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Журналист Афинского агентства новостей (АМНА) серьезно ранен во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомёта, у журналиста перелом ноги в двух местах, сообщил Союз фоторепортёров Греции EFE.Значительную часть пожарных власти набирают только на пожароопасный сезон, который в этом году оказался чрезвычайно сложным. Летом пожарных называли героями, когда они тушили сильнейшие пожары по всей стране в 40-градусную жару. Осенью они остались без работы, и "сезонные" пожарные со всей Греции на митинге в пятницу требовали вместо временных контрактов постоянной работы. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт для разгона митинга. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Ранен также журналист. "Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - говорится в заявлении Союза фоторепортеров."Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - говорится в сообщении.Позднее стало известно, что у фотожурналиста два перелома ноги, ему наложили гипс.Полиция Греции официально заявила, что расследует случаи ранений "бывшего сезонного пожарного" и фотокорреспондента.

https://ria.ru/20211026/migranty-1756316836.html

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в мире, афины, греция