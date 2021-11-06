https://ria.ru/20211106/glazgo-1757882747.html

Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго

Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго - РИА Новости, 06.11.2021

Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго

Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:07

2021-11-06T16:07

2021-11-06T16:07

в мире

оон

глазго (город)

грета тунберг

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ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости. Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает корреспондент РИА Новости.Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-й сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее призвала к протестам, накануне заявила, что климатическая конференция ООН превратилась в PR-акцию.По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек, а в субботу, в Глобальный день действий, ожидается примерно 50 тысяч демонстрантов.Однако сегодняшний марш, который ожидался как крупнейший во время проведения СОР26, на первый взгляд таковым не выглядит: по оценке корреспондента, сегодня на улицы вышли не больше людей, чем накануне. Возможно, всему виной сильный дождь, который обрушился на Глазго в субботу.Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости" и выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию.Марш проходит в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах, в небе патрулирует вертолёт. По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, полиция тесно сотрудничает с партнерскими организациями в планировании и подготовке к этим событиям. "В оба дня мы направим сотрудников полиции и персонал для содействия мирным и безопасным мероприятиям", - сказал он.В городе введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий через центр Глазго - в субботу с 5 до 18 часов, ожидаются заторы и сбои движения транспорта.Гостям города рекомендуется выделить дополнительное время для своих поездок и рассмотреть альтернативные маршруты.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/klimat-1757723775.html

https://ria.ru/20211103/tunberg-1757481433.html

глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), грета тунберг