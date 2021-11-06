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Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго
Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго - РИА Новости, 06.11.2021
Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго
Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:07
2021-11-06T16:07
в мире
оон
глазго (город)
грета тунберг
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ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости. Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает корреспондент РИА Новости.Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-й сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее призвала к протестам, накануне заявила, что климатическая конференция ООН превратилась в PR-акцию.По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек, а в субботу, в Глобальный день действий, ожидается примерно 50 тысяч демонстрантов.Однако сегодняшний марш, который ожидался как крупнейший во время проведения СОР26, на первый взгляд таковым не выглядит: по оценке корреспондента, сегодня на улицы вышли не больше людей, чем накануне. Возможно, всему виной сильный дождь, который обрушился на Глазго в субботу.Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости" и выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию.Марш проходит в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах, в небе патрулирует вертолёт. По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, полиция тесно сотрудничает с партнерскими организациями в планировании и подготовке к этим событиям. "В оба дня мы направим сотрудников полиции и персонал для содействия мирным и безопасным мероприятиям", - сказал он.В городе введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий через центр Глазго - в субботу с 5 до 18 часов, ожидаются заторы и сбои движения транспорта.Гостям города рекомендуется выделить дополнительное время для своих поездок и рассмотреть альтернативные маршруты.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/klimat-1757723775.html
https://ria.ru/20211103/tunberg-1757481433.html
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в мире, оон, глазго (город), грета тунберг
16:07 06.11.2021
 
Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго

Тысячи экоактивистов начали шествие по Глазго в Глобальный день действий

© REUTERS / Russell CheyneПротестующие против изменения климата в центре Глазго
Протестующие против изменения климата в центре Глазго - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Russell Cheyne
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ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости. Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-й сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее призвала к протестам, накануне заявила, что климатическая конференция ООН превратилась в PR-акцию.
По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек, а в субботу, в Глобальный день действий, ожидается примерно 50 тысяч демонстрантов.
Однако сегодняшний марш, который ожидался как крупнейший во время проведения СОР26, на первый взгляд таковым не выглядит: по оценке корреспондента, сегодня на улицы вышли не больше людей, чем накануне. Возможно, всему виной сильный дождь, который обрушился на Глазго в субботу.
Протесты в Глазго во время проведения конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 17:32В мире
Экоактивисты вышли на "барабанный протест" в Глазго
Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости" и выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию.
Марш проходит в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах, в небе патрулирует вертолёт. По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, полиция тесно сотрудничает с партнерскими организациями в планировании и подготовке к этим событиям. "В оба дня мы направим сотрудников полиции и персонал для содействия мирным и безопасным мероприятиям", - сказал он.
В городе введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий через центр Глазго - в субботу с 5 до 18 часов, ожидаются заторы и сбои движения транспорта.
Гостям города рекомендуется выделить дополнительное время для своих поездок и рассмотреть альтернативные маршруты.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Витрина в Глазго во время конференции ООН по изменению климата - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:09
Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго
 
В миреООНГлазго (город)Грета Тунберг
 
 
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