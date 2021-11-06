https://ria.ru/20211106/gaz-1757869464.html

Прокачку российского газа в Германию вновь остановили

Прокачку российского газа в Германию вновь остановили - РИА Новости, 06.11.2021

Прокачку российского газа в Германию вновь остановили

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:37

2021-11-06T12:37

2021-11-06T14:52

экономика

германия

россия

gaz-system

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Топливо перестало поступать из Польши в Германию с 9:00 мск. Реверсные поставки начались с 10:00, они составили почти 140 тысяч кубометров в час.Пауза длилась пять дней, с субботы по четверг прошлой недели.Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz, а управляет компания Gaz-System.

https://ria.ru/20211105/tayna-1757766797.html

германия

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экономика, германия, россия, gaz-system