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Прокачку российского газа в Германию вновь остановили
Прокачку российского газа в Германию вновь остановили - РИА Новости, 06.11.2021
Прокачку российского газа в Германию вновь остановили
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:37
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экономика
германия
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Топливо перестало поступать из Польши в Германию с 9:00 мск. Реверсные поставки начались с 10:00, они составили почти 140 тысяч кубометров в час.Пауза длилась пять дней, с субботы по четверг прошлой недели.Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz, а управляет компания Gaz-System.
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экономика, германия, россия, gaz-system
12:37 06.11.2021 (обновлено: 14:52 06.11.2021)
 
Прокачку российского газа в Германию вновь остановили

Прокачку российского газа в Германию по газопроводу "Ямал — Европа" вновь остановили

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Топливо перестало поступать из Польши в Германию с 9:00 мск. Реверсные поставки начались с 10:00, они составили почти 140 тысяч кубометров в час.
Пауза длилась пять дней, с субботы по четверг прошлой недели.
Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz, а управляет компания Gaz-System.
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