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На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон - РИА Новости, 06.11.2021
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
Хлопок газового баллона произошел на промплощадке в Екатеринбурге, горят покрышки на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:05
2021-11-06T12:05
2021-11-06T14:21
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Хлопок газового баллона произошел на промплощадке в Екатеринбурге, горят покрышки на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 13.24 (11.24 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Академика Вонсовского, 1а. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают 18 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.
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екатеринбург
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Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
2021-11-06T12:05
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:05 06.11.2021 (обновлено: 14:21 06.11.2021)
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон, загорелись покрышки